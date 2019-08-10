استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وام (عواصم)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة. وزعم جيش الاحتلال أنه أطلق النار على 4 فلسطينيين بعد اشتباك مسلح مع قواته على حدود القطاع. وادعى الاحتلال بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشبان تسللوا إلى إسرائيل واشتبكوا مع جنود الاحتلال، مشيراً إلى أنه لم تقع أي إصابة في صفوف جنوده.

وفي السياق، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، أن التخطيط والاستعدادات الإسرائيلية الجارية لاقتحام الأقصى تشكل تهديداً حقيقياً للحرم القدسي وتحتم ضرورة اتخاذ مواقف عربية وإسلامية ودولية أشد حزماً وصلابة لمجابهة خطورة الموقف والتهديد الإسرائيلي الوشيك والمتمثل بقرار واستعداد الجماعات المتطرفة والمستوطنين لاقتحام باحات الحرم وتدنيس الأقصى اليوم والذي يصادف أول أيام الأضحى المبارك بحماية الشرطة وجيش الاحتلال بذريعة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».

وقال الدكتور أبو علي في تصريح له، أمس، إنه في ظل ما يتعرض له الحرم القدسي من تهديدات في الأيام الأخيرة وما تتعرض له القدس من استيطان، وتهويد متواصل ومكثف، وآخره كان دعوة المستوطنين لاقتحام الأقصى أول أيام العيد، فإن ذلك التحدي الصعب لمشاعر المسلمين في المكان والزمان والعدوان على حقوقهم ومقدساتهم وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة العربية كافة يمثل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي بأسره وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه والتصدي له.

وقال الأمين العام المساعد، إن الجامعة العربية تدين بشدة هذه الممارسات الإسرائيلية والعدوانية المستهترة بالقانون والقيم الإنسانية، مضيفاً أن تلك الممارسات المعبرة عن الإرهاب الرسمي المنظم والتي لا شك في كونها جرائم تتطلب المساءلة، محذراً من تداعيات هذه السياسة والممارسات الإسرائيلية خاصة التي تستهدف القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة وإشعالها بفتيل الحرب الدينية. كما أدان الأمين العام المساعد، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي «نتنياهو» إلى رام الله وذلك لتأسيس 650 وحدة استيطانية جديدة وليضع بنفسه حجر الأساس لإنشاء الوحدات الاستيطانية الجديدة وذلك استمراراً لمنهج تقويض السلطة وحل الدولتين وكل فرص وإمكانات تحقيق السلام.

من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت، فجر أمس، نقاط رصد تابعة لـ«الضبط الميداني» شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن القصف الإسرائيلي جاء في أعقاب سماع دوي إطلاق نار متبادل من سلاح خفيف وثقيل وسط إطلاق عدد كبير من قنابل الإنارة قرب بوابة «النمر» ومكب النفايات شرق دير البلح، وأكدت أن حركة نشطة لآليات الاحتلال لوحظت داخل السياج الأمني، فيما يدور الحديث عن محاولة تسلل داخل السياج استناداً لحوادث مماثلة سابقاً. ولفتت إلى أن الهدوء عاد إلى المنطقة، قبل الساعة الخامسة بقليل من فجر أمس.

إلى ذلك، اعتقلت قوات جيش الاحتلال، فجر أمس، 4 فلسطينيين أحدهم أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في بلدة العيسوية شرقي القدس، وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مواجهات اندلعت في شارع الطور بالبلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المطاطي وقنابل الصوت صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب في قدمه قبل أن يتم اعتقاله واعتقال فلسطيني آخر. واقتحمت قوات الاحتلال، فجر امس، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت شاباً.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات كبيرة من الجنود اقتحمت البلدة وقامت بتفتيش عدد من المنازل فيها، كما اندلعت مواجهات في منطقة الجرن أطلق خلالها الجنود الغاز المسيل للدموع بكثافة ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس، أن اعتقال الفلسطينيين الأربعة يأتي في إطار البحث عن منفذي عملية قتل الجندي دفير شوريك 19 عاماً الخميس الماضي. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن العثور على جثة جندي مقتولاً بمنطقة بيت لحم وعلى جسده آثار طعن. كما فتحت زوارق جيش الاحتلال، فجر أمس، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة. ووفق ما أفادت به مصادر فلسطينية، فإن زوارق جيش الاحتلال الحربية استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، حيث تم ملاحقة الصيادين داخل مسافة 8 أميال بحرية.