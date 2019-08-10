طرابلس تدخل 48 ساعة فقط «هدنة العيد»

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعلن الجيش الليبي، أمس، قبوله هدنة إنسانية لمدة يومين حتى ظهر غد الاثنين، مؤكداً وقف العمليات العسكرية في ضواحي العاصمة طرابلس.

ونقل اللواء أحمد المسماري عن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر تأكيده أن الجيش الليبي سيرد على أي خرق للهدنة، واستعداد الوحدات العسكرية للرد على من يرغب في استغلال الهدنة لتحقيق مكاسب على الأرض، مشيراً إلى أن الجيش الليبي يحتفظ بحق الرد على أي استهداف لقواته.

وأكد المسماري أن القوات المسلحة الليبية تتفهم الأبعاد الإنسانية والدينية، وهو ما دفعها للقبول بالهدنة في عيد الأضحى المبارك، مشدداً على استعداد الجيش الليبي للتعامل مع أي هدف بشكل سريع وقاطع.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جددت دعوتها للأطراف كافة إلى قبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبدأ مع صباح أول أيام العيد.

وفي طرابلس، قال مسؤول في شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي لـ«الاتحاد» إن الهدنة دخلت حيز التنفيذ في تمام الثالثة عصر يوم أمس السبت، مؤكداً أن الوحدات العسكرية تحافظ على الأماكن التي سيطرت عليها خلال الساعات الماضية، وتعمل على تأمينها، خاصة في محور وادي الربيع وعين زارة.

من جانبه، أصدر المجلس الرئاسي الليبي بياناً مساء الجمعة أكد فيه قبوله المحدد بالهدنة المقترحة من البعثة الأممية برئاسة غسان سلامة خلال أيام عيد الأضحى.

وفي بنغازي، استهدف تفجير بسيارة مفخخة موكباً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أحد الأسواق التجارية في منطقة الهواري بمدينة بنغازي، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر البعثة. وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيارات يرجح أنها تابعة للبعثة الأممية وهي محترقة بشكل كامل.

ومن جانبه، أكد قائد نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي وصول ثمانية جرحى، بينهم طفل إثر الانفجار الذي حدث أمام مركز تجاري في منطقة الهواري.

وقالت مصادر أمنية ليبية لـ«الاتحاد» إن الانفجار تم بسيارة مفخخة وقفت خلف سيارات موكب البعثة الأممية خلال توقف السيارات أمام السوق، مرجحاً رصد الإرهابيين لسيارات البعثة منذ خروجها من مقر ببنغازي.

إلى ذلك، قالت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في ليبيا، إنها مستمرة في توفير وتوزيع جميع المحروقات طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد معاناة أهالي طرابلس بعد تكدس الليبيين في طوابير طويلة على محطات الوقود.

على صعيد آخر، أنقذت منظمتا «إس أو إس المتوسط» و«أطباء بلا حدود» 85 مهاجراً غير شرعي، بينهم 5 نساء و4 أطفال، كانوا على وشك الغرق قبالة السواحل الليبية بعيد بدء نشاطها في عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط.