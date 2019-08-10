تونس: رفض أكثر من 60 ملفاً لمرشحين لانتخابات الرئاسة

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، رفض أكثر من 60 ملفاً لمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل. وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن العدد قابل للارتفاع، وذلك لعدم توفر العدد الكافي من التزكيات.

وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، قد أفاد بأنه بعد التثبت من الأسماء التي أودعت مطالبها للترشح للانتخابات الرئاسية، ثبت أن أحد المترشحين سجل اسمه عند دخول باب الاستقبال بمقر الهيئة دون أن يستكمل إجراءات التسجيل في المكتب المخصص لذلك، ليكون الرقم النهائي للذين أودعوا ترشحاتهم 97 شخصاً.

وأكد بوعسكر في تصريح صحفي، أن الهيئة انطلقت في إرسال التنبيهات إلى المترشحين الذين لم يكملوا وثائق ترشحاتهم لاستكمالها في ظرف يومين، مشيراً إلى أنه لن يتم قبول المترشحين الذين قدموا تزكيات منقوصة (أقل من 10 آلاف تزكية) والذين لم يقدموا الضمان المالي 10 آلاف دينار (حوالي 3500 دولار)، وهي وثائق غير قابلة للتدارك، وفق تعبيره.

وبين في هذا الصدد أن الوثائق التي يمكن للمترشح إلحاقها تتمثل في التزكيات التي تفوق 10 آلاف تزكية، إذا تم التأكد من وجود إشكاليات فيها، ووثائق إدارية أخرى مثل ثبوت الجنسية ومضمون الولادة، مضيفاً أن الهيئة ستنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية يوم 14 أغسطس الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في الـ31 من ذات الشهر.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أغلقت مساء أول أمس الجمعة باب تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية مع الساعة السادسة مساء بعد أن تم فتحه يوم 2 أغسطس الجاري، وبلغ العدد الإجمالي 97 مترشحاً، منهم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ورئيس الحكومة السابق المهدي جمعة ونائب رئيس البرلمان عبدالفتاح مورو ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.