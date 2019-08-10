ابتزاز حوثي لشركات الصرافة في صنعاء

صنعاء (الاتحاد) يواجه ملاك شركات الصرافة المحلية في صنعاء عمليات ابتزاز شبه يومية ضمن الحملات التعسفية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي ضد التجار ورجال المال والأعمال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وشنت الميليشيات حملة اختطاف طالت عدداً من ملاك الشركات في مديريات مختلفة تم اقتيادهم إلى السجون بزعم التلاعب بسعر الصرف والتعامل بالأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة. وأشارت مصادر إلى أن الحوثيين قاموا باختطاف مالك شركة القناعة في حي النهضة وسط صنعاء، وإجباره على دفع نحو 60 مليون ريال مقابل الإفراج عنه، وأوضحت أن حملات مماثلة طالت الكثير من شركات الصرافة في العاصمة في إطار عمليات ابتزاز بحق ملاكها والعاملين فيها.

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