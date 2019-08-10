منظمات إغاثية دولية تحذر من تداعيات القتال

عدن (وكالات) حذرت منظمات إغاثة دولية، من كارثة إنسانية في عدن، جراء المعارك الداخلية التي تشهدها المدينة منذ الأربعاء الماضي. وقال المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين إنه قلق للغاية على سلامة موظفيه والمدنيين المحاصرين في منازلهم، وأضاف «القتال يدور في مناطق مكتظة بالسكان ولا يستطيعون الفرار. الكثيرون يعانون نقص الطعام والماء. أحد خزانات المياه الرئيسة في المدينة قد تضرر بسبب القتال، ما أدى إلى انقطاع إمدادات مياه الشرب».

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية ومقرها الولايات المتحدة إنها علقت عملياتها في المدينة بسبب العنف والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري. وقال فرانك ماكمانو، المسؤول عن اليمن في لجنة الإنقاذ الدولية: «الهدوء النسبي، حتى الآن، في عدن سمح بتوسيع تقديم الخدمات الإنسانية وإعادة إنشاء بعض الخدمات الأساسية»، وأضاف «ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع الكبير في وتيرة أعمال العنف وعدم الاستقرار يضر بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك إمدادات المياه، وسيؤدي إلى تعقيد جهود تقديم المساعدات».

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