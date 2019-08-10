الإحصاء السعودية: عدد حجاج هذا العام بلغ 2.489 مليون حاج

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجّاج، منهم 1.855.027 حاجّاً من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجّاً يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج، بلغ 1.385.234 حاجّاً، وبلغ عدد الحاجّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1.104.172 حاجّةً، وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1440هـ بأعداد حجاج العام الماضي 1439هـ، يتضح زيادة أعداد حجاج هذا العام بواقع 117.731 حاجاً، إذ بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ 2.371.675 حاجاً.

وفي ما يخص الحجاج القادمين من خارج المملكة، فقد بلغ عدد حجاج دول مجلس التعاون الخليجي 31884 حاجّاً بنسبة 2%، وبلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي 414750 حاجّاً بنسبة 22%، وبلغ عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية 1126633 حاجّاً بنسبة 61%، أما حجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادُهم 187814 حاجّاً بنسبة 10%، وبلغ عدد حجاج الدول الأوروبية 67054 حاجّاً بنسبة 4%، بينما بلغ عدد حجاج دول أميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا 26892 حاجّاً بنسبة 1%.

ووصل 1741568 حاجّاً من الحجاج القادمين من خارج المملكة عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 96209 منهم عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 17250 حاجّاً.

وتنوعت كثافة وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية على عدة فترات زمانية، حيث وصل 614919 حاجّاً من خارج المملكة خلال الفترة من بداية الموسم وحتى 18 من ذي القعدة، بينما وصل 808311 حاجّاً خلال الفترة (من 19 إلى 29) من شهر ذي القعدة، واستكمل 431797 حاجّاً وصولهم إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة (من 1 إلى 8) من شهر ذي الحجة.

وعلى مستوى حجاج الداخل الذين بلغ إجمالي عددهم هذا العام 634379 حاجّاً، شاملاً المقيمين فيها بصفة مؤقتة خلال موسم الحج، بلغ عدد الحجاج غير السعوديين منهم 423376 حاجّاً غير سعودي، فيما بلغ عدد الحجاج السعوديين منهم 211003 حجاج سعوديين.

وقامت الهيئة بحصر أعداد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من داخل المملكة سعوديين وغير سعوديين عن طريق مراكز إحصاءات الحج الواقعة على مداخل مكة المكرمة، إذ بلغت نسبة الحجاج القادمين إليها من داخل المملكة عن طريق (جدة - مكة) السريع ما نسبته 34.7% وطريق (الشرائع - مكة) ما نسبته 27.7%، وطريق (المدينة - مكة) ما نسبته 19.3% وكانت بقية الطرق الثلاث الأخرى، وهي: طريق (الجنوب - مكة)، وطريق (الطائف - مكة)، وطريق (جدة - مكة) القديم بنسبة مقدارها 15.7%، يضاف إلى ذلك القادمين عن طريق قطار الحرمين وبلغت النسبة 2.6%.

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وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في نتائجها لإحصاءات الحج هذا العام 1440هـ، أن أيام السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، شهدتْ توافد ما نسبته 82.5% من إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة، أما من حيث أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة هذا العام فقد بلغت 32978 سيارة.

وفي ما يخص أعداد القوى العاملة للجهات التي قدَّمت خدماتها لضيوف الرحمن هذا الموسم من كافة القطاعات، فقد بلغ إجمالي عدد القوى العاملة المشاركة في خدمة الحجاج أكثر من 350830 شخصاً، يمثلون أكثر من 47 جهةً حكومية وخاصة مشاركة في تقديم أكثر من 353 خدمة رئيسة وفرعية.

وبلغ إجمالي عدد القوى العاملة التي تقدم خدمات الإشراف والمتابعة على أعمال الحج من 6 جهات 6336 مشرفاً ومشرفة، فيما بلغ إجمالي القوى العاملة التي تقدم خدمات الحج العامة 257763 موظفاً وموظفةً، من 21 جهةً، وتجاوز إجمالي عدد القوى العاملة في خدمات الحجاج الصحية والطبية 30908 موظفين وموظفات من 3 جهات، أما القوى العامة التي تقدِّم خدمات نقل الحجاج والبريد والخدمات اللوجستية (الشحن، والبريد، والإمداد) فقد بلغت 38750 موظفاً وموظفةً من 8 جهات، فيما بلغت أعداد القوى العاملة في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 7098 موظفاً وموظفةً من 4 جهات، بالإضافة لعمل 9975 متطوعاً ومتطوعة في مجال خدمة كبار السن، التوجيه والإرشاد، علاقات الحجاج، الترجمة، وفي المجال الصحي والإعلامي.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنها تعتمد أسلوب العد الشامل لجميع حجاج الداخل، إذ تقوم الهيئة عن طريق مراكزها المنتشرة على مداخل مدينة مكة المكرمة بالعد الفعلي لحجاج الداخل، أما حجاج الخارج فإن المديرية العامة للجوازات وكما أشير سابقاً تتولى حصرهم عـن طريق مـوظفيها المـتواجدين على جميع منافذ المملكة العربية السعودية البرية والبحرية والجوية، يضاف إلى ذلك حجاج الداخل من مدينة مكة المكرمة، والذين تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتقديرهم وفق مسوح دورية.

وقدَّم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره لجميع الجهات الأمنية والحكومية الداعمة الهيئة في تنفيذ مهمتها في إحصاءات الحج هذا العام، وأشاد بما قدَّمه أكثر من 520 باحثاً ميدانيّاً من منسوبي الهيئة العامة للإحصاء، الذين أتمُّوا مهامهم الموكلة إليهم في حج هذا العام، بعد أن عملوا على مدار الساعة ابتداءً من غُرة هذا الشهر وحتى مغيب شمس اليوم (يوم عرفة).

وفي ختام أعمال الهيئة العامة للإحصاء في برنامج إحصاءات الحج تتقدم الهيئة بالدعاء لله عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يوفق الجهات الأمنية والحكومية، وبقية الجهات الأخرى في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن.