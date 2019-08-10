الأمم المتحدة ومجلس الأمن يدينان مقتل موظفين أمميين في ليبيا

دان كلّ من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، هجوماً بسيارة ملغومة في ليبيا أودى بحياة اثنين من العاملين بالمنظمة الدولية، وأصاب أكثر من عشرة آخرين بجروح، في وقت من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة الوضع في ليبيا بطلب من فرنسا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش دان اليوم السبت الهجوم، داعياً "جميع الأطراف إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى، والعودة للمفاوضات للسعي إلى المستقبل الآمن الذي يستحقه شعب ليبيا".

وفي الإطار، دان مجلس الأمن الدولي في بيان له اليوم السبت، الهجوم في مدينة بنغازي الليبية، مطالباً "الأطراف بالالتزام بالهدنة المعلنة بينهما بمناسبة عيد الأضحى".

وقالت عدة مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا اليوم السبت، ما أدى لمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة.

واطلع صحفي من "رويترز" موجود في مستشفى ببنغازي التي نقل إليها ضحايا الانفجار، على قائمة باسمي القتيلين اللذين يعملان لدى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

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وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي للصحفيين، إن القتيلين من حرس بعثة الأمم المتحدة. وأضاف أن عشرة أشخاص أصيبوا بينهم أطفال.

وقالت عدة مصادر طبية وأمنية بالمستشفى، إن اثنين من موظفي الأمم المتحدة أحدهما أجنبي، قتلا في الانفجار.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في رسالة بالبريد الإلكتروني إن البعثة "في مرحلة جمع المعلومات".

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ووقع الانفجار أمام مركز تجاري ومصرف. وشوهدت في الموقع سيارة واحدة على الأقل تابعة للأمم المتحدة محترقة.