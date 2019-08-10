باكستان تلجأ إلى مجلس الأمن بشأن كشمير

قالت باكستان إنها ستلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم من الصين، في تحرك يستهدف إدانة الهند بسبب قراراها إلغاء الوضع الخاص الذي كان يمتع به الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "أبلغت الصين أن حكومة باكستان قررت رفع هذا الموضوع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. سنكون بحاجة إلى مساعدة من الصين هناك".
مضيفاً أن "الصين أكدت دعمها الكامل لباكستان".
وأضاف قرشي أنه يعتزم التواصل مع إندونيسيا وبولندا، وكلاهما من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، طلباً لدعمهما.
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