بالفيديو والصور: رحلة الحج بالدراجة.. من لندن إلى مكة في 60 يوما

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قطع 8 دراجين بريطانيين رحلتهم للحج بالدراجات من لندن إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة لأداء المناسك وجمع أموال لصالح أعمال خيرية خلال رحلتهم.

وأمضى الدراجون في رحلتهم 60 يوما وقادوا دراجاتهم لمسافة بلغت 4000 ميل (نحو 6440 كيلومترا) مروا خلالها على 17 دولة. وفقا لـ “رويترز”.

وجمع الدراجون الأموال لصالح صندوق يهدف لبناء مشروعات بنية تحتية أساسية مثل بناء مدارس ومساجد وحفر آبار مياه في قرى في باكستان وسريلانكا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

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وتهدف الحملة لجمع 500 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 606 آلاف دولار)، لكن الدراجين لم يجمعوا سوى 50 ألفا حتى وصلوا إلى المدينة المنورة.

حجاج بريطانيون يصلون إلى #المدينة_المنورة قادمين من لندن على دراجات هوائية، وذلك بعد أن مروا بـ 17 دولة للوصول إلى المملكة.

​وفي لقاء تلفزيوني مع قناة “العربية” السعودية، أوضح قائد فريق الحجاج، طاهر حسن أختر، أن الرحلة برغم صعوبتها تظل من أروع الرحلات التي قاموا بها، واصفا إياها بأنها رحلة “روحانية جميلة جدا”.