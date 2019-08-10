كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: كيم منفتح على إجراء مزيد من المحادثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونج أون، منفتح على إجراء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة، فور انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن كيم "قال وبشكل لطيف للغاية، إنه يرغب في عقد لقاء وبدء مفاوضات فور انتهاء التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".