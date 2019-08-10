كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأممي يدين تفجير بنغازي ويدعو للتهدئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، في بيان مساء اليوم السبت، بأشد العبارات الممكنة التفجير الذي وقع أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل موظفين اثنين من موظفي البعثة الأممية وجرح آخرين.

وأعرب المبعوث الأممي فى بيان أصدره مكتب الإعلام والاتصال التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، حسبما ذكر البيان.

وأضاف اليبان أن غسان سلامة شدد على "أن هذا الهجوم الجبان، الذي يأتي في وقت يخرج فيه الليبيون للتسوق استعداداً لعيد الأضحى، يعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الإقتتال بينهم، ووضع خلافاتهم جانباً والعمل معاً من خلال الحوار وليس العنف لإنهاء النزاع في ليبيا".

وتابع المبعوث الأممي قائلا إن "هذا الهجوم لن يثنينا ولن يمنعنا من الاستمرار بالقيام بواجبنا والعمل على تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لليبيا وشعبها".

كما أكد غسان سلامة على أن التزام الأطراف بشروط هدنة العيد يبعث برسالة قاطعة بأن دماء الليبيين وموظفي الأمم المتحدة، الدوليين منهم والليبيين، الذين عملوا جنباً إلى جنب مع الشعب الليبي لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الليبيين، لم تُرق سدىً في هذا التفجير الشنيع.