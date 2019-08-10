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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوب الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 10/أغسطس/2019 - 09:01 م
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أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفرزة للجيش ضبطت مخبأ للأسلحة والذخيرة، أمس الجمعة، إثر دورية بحث وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي بتمنراست أقصى جنوبي البلاد وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي اليوم السبت، أنه جرى التحفظ على رشاش ثقيل عيار 14ر5 ملم، مع شريطي ذخيرة، 59 قذيفة هاون عيار 82 ملم، 252 طلقة عيار 23 ملم، 262 طلقة عيار 5ر14 ملم، وماسورة لرشاش ثقيل عيار 5ر14 ملم.
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