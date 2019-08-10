ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوب الجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفرزة للجيش ضبطت مخبأ للأسلحة والذخيرة، أمس الجمعة، إثر دورية بحث وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي بتمنراست أقصى جنوبي البلاد وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي اليوم السبت، أنه جرى التحفظ على رشاش ثقيل عيار 14ر5 ملم، مع شريطي ذخيرة، 59 قذيفة هاون عيار 82 ملم، 252 طلقة عيار 23 ملم، 262 طلقة عيار 5ر14 ملم، وماسورة لرشاش ثقيل عيار 5ر14 ملم.