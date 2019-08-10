كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قسد" تشن حملة اعتقالات في شرق الفرات السوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت فصائل من ما يسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة حملة اعتقالات في محافظتي الحسكة والرقة بعد مظاهرات واحتجاجات شعبية ضد سياستها في شرق الفرات.

وقالت وكالة "سانا" الرسمية السورية، أن "عشرات من عناصر ميليشيا "قسد" المدججين بالسلاح أقدموا أمس على اعتقال مدنيين في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي واقتادوهم إلى جهة مجهولة وسط حالة من الرعب بين الأهالي جراء إطلاق تلك العناصر النار بشكل عشوائي".

من جهة ثانية، في محافظة الرقة، مدينة وريفا، ذكرت الوكالة أن "عناصرا من ميليشيا "قسد" أقدمت على مداهمة عدد من المنازل في بلدة الكرامة بالريف الشرقي بذرائع مختلفة وذلك بالتوازي مع إقدام عناصر آخرين من الميليشيا المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية على اعتقال ثمانية شبان في بلدة عين عيسى بالريف الشمالي وفي مدخل مدينة الطبقة بالريف الغربي لسوقهم إلى "التجنيد الإجباري" في صفوفهم إضافة إلى إقدام مجموعة أخرى على اعتقال شخص قرب الحديقة البيضاء في مدينة الرقة بعد مداهمة منزله بمساندة طائرات أمريكية".

وخرج أبناء بلدة تل براك، الواقعة شمال شرقي محافظة الحسكة، أمس الجمعة، في مظاهرة تنديدا بممارسات مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بحق أبناء العشائر العربية في المنطقة الشرقية.