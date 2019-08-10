كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتقالي الجنوبي يسيطر على منزل وزير الداخلية اليمني في عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، على منزل نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري في مدينة عدن.

وقامت الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي بتأمين منزل الوزير، حيث تمركزت القوات أمام باب المنزل، وأعلنت سيطرتها عليه، كما تم تداول أنباء عن تسليم الوزير لقوات التحالف العربي.

وبدأت معسكرات تابعة لألوية الحماية الرئاسية تسقط في أيدي مقاتلي "الانتقال الجنوبي"، بعد أيام من مواجهات اندلعت شرارتها إثر استهداف مشيعي ضحايا حادثة استهداف معسكر الجلاء، الذي قتل فيه العميد منير اليافعي، قائد لواء الدعم والإسناد بقوات "الحزام الأمني".