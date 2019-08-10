كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تقمع الاحتجاجات في كشمير مع انقطاع الاتصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قمعت قوات الأمن الهندية آلاف المتظاهرين في إقليم كشمير الذين تظاهروا ضد إلغاء الحكم الذاتي الذي استمر في الاقليم خلال 70 عاماً في ظل قيود شديدة منعت الاتصال داخله.

ونزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في مدينة سرينجار عقب صلاة الجمعة ورغم انتشار الآلاف من قوات الشرطة.

وأكد أحد الشهود ومصابون أن المظاهرة قمعت باستخدام أسلحة نارية من جانب السلطات، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

ورغم تأكيد السلطات أنها لا تملك معلومات متاحة في هذا الصدد، أكد عمال في المعهد الطبي في سرينجار توجيه الرعاية الطبية لثلاثة مصابين على الأقل في المظاهرة.

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وقلت المعلومات عن الاحتجاجات على مدار الأسبوع بسبب انقطاع الاتصالات.

ويحاول النظام المفروض في كشمير منذ الاثنين الماضي احتواء رد فعل سكان كشمير على قرار نيودلهي بإلغاء الوضع الخاص للاقليم.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها إقليم كشمير لإجراءات بهذه الصرامة منذ فترة طويلة.