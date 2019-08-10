كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عباس يزور مخيم للاجئين في الضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مخيماً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في خطوة قلما قام بها منذ توليه رئاسة السلطة الفلسطينية العام 2005.

ورافق عباس مسؤولون فلسطينيون في زيارته لمخيم الجلزون شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، والذي لا يبعد سوى مئات الامتار عن مستوطنة بيت ايل الاسرائيلية والتي زارها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل يومين.

وشارك حشد من سكان المخيم في استقبال الرئيس الفلسطيني الذي اطلع على معاناتهم.