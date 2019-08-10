بعد أن “علق” في المغرب.. الوداد يستضيف النجم الساحلي التونسي – صور

احتضن نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، فريق النجم الساحلي التونسي، وسمح له بالتدرب في ملعبه الخاص بـ”الوازيس” بالدار البيضاء، وذلك بعد أن علق الفريق التونسي في الدار البيضاء، في طريق تنقله صوب غينيا، من أجل خوض مباراة الدور التمهيدي لعصبة الأبطال الإفريقية.

وخاض النجم التونسي، الذي يدربه فوزي البرنزتي، المدرب السابق للوداد، اليوم السبت حصة تدريبية بـ”الوازيس” قبل الرحيل صوب غينيا، من أجل إجراء المباراة.

وكان من المفترض أن يتنقل الفريق التونسي، أمس الجمعة صوب غينيا، من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، غير أن تأخر طائرته القادمة من تونس، بحوالي ساعتين، فوتت عليه الرحلة، ليتأخر بذلك عن موعد حلوله بالديار الغينية.

وكانت إدارة النادي التونسي، قد أخطرت الاتحاد الإفريقي للعبة، بشأن هذا الحادث.