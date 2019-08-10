صفقة نايمار.. ريال مدريد يدخل على الخط والنجم البرازيلي يرفض طلب برشلونة

يبدو أن النجم البرازيلي، نايمار دا سيلفا، بات أقرب لريال مدريد من برشلونة الإسباني، وذلك حسب ما أشارت إليه العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم السبت، خاصة بعد أن دخل النادي الملكي بقوة على خط المفاوضات.
وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، المقربة من النادي الكتلوني، فإن ريال مدريد يرغب في استغلال “التوتر” الذي يطبع المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي، من أجل جسم صفقة نايمار.
وأكدت الصحيفة ذاتها، أن فريق برشلونة طلب من اللاعب البرازيلي، إعلان رفضه التام الانتقال لريال مدريد، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب، في إشارة إيجابية لـ”الميرينغي”.
إشارة نايمار، تحمل رسالتين اثنتين، الأولى مفادها بأنه سئم من تعثر المفاوضات بين فريقه وبرشلونة، والثانية، تتمثل في فتحه الباب أمام عرض ريال مدريد، من أجل إنهاء مقامه في “عاصة الأنوار”.
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