“فراقشية” يسرقون الأغنام على طريقة الأفلام ..كبلوا راعيا وحاولوا رمي ابنه في بئر!

تعرض قطيع من الأغنام بدوار سيدي العايدي، إقليم سطات، ليلة أمس الجمعة لسرقة بطريقة “هوليودية” من طرف عصابة متخصصة في سرقة “المواشي”.

وحسب مصادر محلية، فقد شن أفراد العصابة هجوما على راعيَي القطيع ليلا عندما كانا يحرسان قطيعهما قرب الدوار المذكور، وقيدوا يديهما وأرادوا رمي الإبن في بئر، قبل أن يعدلوا عن ذلك، بسبب توسلاته لهم وتسليمه قطيعه.

وأضاف المصدر ذاته، أن أفراد العصابة، نفذوا هجومهم ببندقية صيد “خماسية” وبسيوف، وبعدما كبّلوا الراعي وإبنه، سرقوا أكثر من 50 كبشا، كانت معدة للبيع بمناسبة عيد الأضحى.

هذا وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول الحادث، وأعلنت حالت الإستنفار من أجل إيقاف المتهمين وتقديمهم إلى العدالة.