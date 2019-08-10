الأمم المتحدة تدين تفجير بنغازي وتدعو لاحترام الهدنة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم السبت، هجوما بسيارة ملغومة في ليبيا، أودى بحياة اثنين من العاملين بالمنظمة الدولية وأصاب 3 آخرين.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان، "يدعو الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى والعودة للمفاوضات، للسعي إلى المستقبل الآمن الذي يستحقه شعب ليبيا".

Advertisements

وكان مراسل "العين الإخبارية" في بنغازي قال إن سيارة مفخخة انفجرت في محيط مركز للتسوق بمنطقة الهواري غربي المدينة، أدت إلى سقوط ضحايا.

ويأتي العمل الإرهابي بعد ساعات من مطالبات دولية بفرض هدنة إنسانية في ليبيا، والتي رفضت تطبيقها عدة مليشيات تابعة لحكومة السراج.

وسبق وشهدت منطقة الهواري 3 انفجارات بمنطقة المقابر في 12 من يوليو/تموز الماضي، بالتزامن مع تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة، وتبنى التفجير حينها تنظيم داعش الإرهابي.

وكان يحضر الجنازة عدد من القيادات العسكرية المهمة مثل اللواء المسماري، الذي أكد أنه كان قريبا جدا من موقع التفجيرات، فضلا عن اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة الليبية الحالي الذي نجا من التفجيرات.