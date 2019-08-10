حجاج مؤسسة زايد الخيرية يشكرون دولة الإمارات على مكرمة استضافتهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ليلى عظيم أحد حجاج بيت الله الحرام من جزر فيجي عن خالص شكرها لـ"مؤسسة زايد" لأنهم أحضروهم إلى هنا بيت الله سبحانه وتعالى لأداء فريضة الحج وقد شارفوا على الانتهاء من شعائر الحج فلم يتبقَ إلا أيام قليلة.

قالت ليلى عظيم: "إنهم فعلوا ذلك من أجلهم.. حقا إنها أشياء عظيمة قام بها كل المسؤولين في "مؤسسة زايد"، أشكركم جزيل الشكر مجددا من أعماق قلبي".

وعبر إدوارد وردزورث عن شكره لـ"مؤسسة زايد" على هذه المبادرة للحج، قائلا: "إنه لشرف مطلق وبركة أن أكون هنا وأعتقد أن رسالة السلام والتسامح التي تنشرها "مؤسسة زايد" رائعة للغاية".