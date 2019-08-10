الان تتابع جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قليل بشأن ليبيا بطلب من فرنسا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد بعد قليل، جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن ليبيا بطلب من فرنسا. وكان المبعوث الأممي غوتيريش قد أدان هجوما بسيارة ملغومة في ليبيا أودى بحياة اثنين من العاملين في الأمم المتحدة وأصاب ثلاثة آخرين. ودعا غوتيرش جميع الأطراف الليبية إلى احترام الهدنة الإنسانية والعودة للمفاوضات.

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