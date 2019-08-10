سول: كوريا الشمالية تستعرض عضلاتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سول أعرب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أمس عن اعتقاده أن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين مجهولي الهوية، يعد استعراضا لقوتها وعضلاتها ضد التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي سيبدأ الجزء الرئيس منها اليوم ولمدة أسبوعين. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين-جونج أن مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونج وي-يونج عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو، مع وزير الدفاع جونج كيونج-دو ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني سوهون، وأضافت أن الوزراء المعنيين يرون أن الإطلاق يهدف أيضا إلى اختبار قدرة الصواريخ قصيرة المدى، والتي طورتها كوريا الشمالية حديثا.



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