تركيا تدمر 300 ألف كتاب تثير قلق إردوغان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الحكومة التركية أنها تخلصت من أكثر من 300 ألف كتاب بهدف محو أي أثر لفتح الله غولن، المعارض الذي يثير قلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال وزير التعليم التركي إن 301878 كتابا جرى التخلص منها ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للقضاء على كل ما يرتبط بفتح الله غولن.

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وكشفت صحيفة «حريات» الشعبية التركية عن هذا العدد الكبير من المطبوعات التي دمرتها السلطات التركية، حتى قبل تصريحات وزير التعليم التركي، وأعرب عديد من المنظمات المدافعة عن حرية التعبير عن قلقها العميق على خلفية التصريحات الصادرة عن وزير التعليم التركي، في ظل تحول كثير من الكتب المدرسية إلى بوق إعلامي لخطب وكلمات رجب طيب إوردغان.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب عام 2016، بينما ينفي غولن أي صلة له بالأمر.

على صعيد مختلف، حيدت الطائرات المقاتلة التركية ستة إرهابيين آخرين من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في شمال العراق، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية أمس، وقالت إن الغارات نفذت في منطقتي هافتانين وجارا في إطار عملية «المخلب» المستمرة التي تشنها تركيا.

وتستخدم السلطات التركية كلمة «تحييد» في البيانات للإشارة إلى الإرهابيين الذين استسلموا أو قتلوا أو أسروا.