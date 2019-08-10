وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية شمال قبرص رفقة قادة الجيش

روسيا اليوم أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى الوحدات العسكرية في جمهورية شمال قبرص التركية، هي الأولى التي تجمعه مع قادة الجيش. وأفادت وكالة "الأناضول" بأن أكار ورئيس الأركان العامة يشار غولار، وقادة القوات البرية...

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