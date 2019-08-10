أعلنت شرطة ​موسكو​ "أنها احتجزت أكثر من 130 شخصا شاركوا في فعالية غير مرخصة، نظمها نشطاء معارضون في قلب موسكو"، مشيرةً إلى أن "المعارضين أبدوا مقاومة لعناصر ​الأمن​، ما دفع رجال ​الشرطة​ لاستخدام الهراوات أثناء توقيفهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة موسكو: توقيف 136 شخصا شاركوا في مظاهرة في قلب المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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