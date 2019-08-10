غوتيريس يرحب بمقترح قبرصي تركي لإدارة موارد الطاقة في الجزيرة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ بـ"مقترح لرئيس جمهورية شمال ​قبرص التركية​، مصطفى آقينجي، بشأن إدارة موارد ​الطاقة​ في ​المياه​ الإقليمية لجزيرة قبرص"، مشيراً إلى أنه "يولي اهتمامًا كبيرًا للمقترح الذي تقدم به آقينجي للجانب القبرصي الجنوبي بشأن إدارة موارد الطاقة في المياه الإقليمية للجزيرة".

وأشار إلى أن "جميع الجهود المبذولة للحد من التوترات تعتبر بمحل ترحيب من قبل ​الأمم المتحدة​"، لافتاً إلى "المخاوف التي أشار إليها آقينجي بشأن التوتر المتصاعد على خلفية موارد الطاقة في المياه الإقليمية للجزيرة"، مؤكّدًا أن "حل هذه المشكلة سوف يشكل حافزًا قويًا للتوصل إلى حل دائم في قبرص".