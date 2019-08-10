سعد جال بصيدا: نأمل ان يعم الأمن والاستقرار وأن تتحسن الحركة الاقتصادية بالمدينة

جال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ عشية ​عيد الاضحى​ على السوق التجاري في ​مدينة صيدا​، حيث التقى بالمواطنين من أصحاب المحال التجارية والباعة والمتسوقين والمارّة. وهنأ الناس لمناسبة حلول العيد، متمنياً "أن يعم ​الأمن​ والاستقرار، وأن تتحسن الحركة الاقتصادية في المدينة وفي كل المناطق اللبنانية".

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