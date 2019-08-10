لجنة كفرحزير: لعدم إعطاء أي مهل غير شرعية للمقالع

هنأت "​لجنة كفرحزير البيئية​" ال​لبنان​يين ب​عيد الأضحى​ المبارك، آملة "أن يحمل هذا العيد الخير والسلام والحب إلى ربوع الوطن". وعلى صعيد آخر، نبهت اللجنة في بيان لها، ​الحكومة​ من "مغبة إعطاء أي مهل غير شرعية للمقالع وخاصة مقالع مصانع الاسمنت، بحجة نقل ستوكات أو اعادة تأهيل، حيل لم تعد تنطلي على أحد"، معتبرة أن "الحكومة في حال اعطائها مهل للمقالع، تكون قد ألغت دور المجلس الوطني للمقالع والكسارات، وشرعت ​الفساد​ والدمار و​الإرهاب​ البيئي، وتكون قد تحولت الى العدو الاول للشعب اللبناني ولكل حبة تراب وشجرة وصخرة في لبنان".

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