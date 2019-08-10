دعا رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلّم​، الفتيات "الى عدم أخذ صور بأوضاع حميمية وتصوير مقاطع فيديو لهنّ مخلة بالاداب، وارسالها عبر الانترنت منعا لوقوعهنّ ضحايا في شباك المبتزين"، مشيرا في حديث تلفزيوني، الى "ان إذا خضعت الضحية للمبتز فستدخل في دوامة خطرة ولذلك عليها الخروج من الحالة باللجوء الى ​النيابة العامة​ بتقديم شكوى ضد المبتز، لوضع حد لجريمته، او اللجوء الى ​القوى الامنية​ لطلب المساعدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلّم: لعدم اخذ الفتيات صور حميمية منعا لوقوعهنّ بشباك المبتزين عبر الانترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.