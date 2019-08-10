شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قانون الإدارة المحلية بوابة تحقيق التنمية وتطبيق اللامركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الجديد، سيحدث نقلة نوعية فى المحليات، وسيكون بداية لتطبيق اللامركزية فى المحافظات.

وأضاف عتمان، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سينص على تفعيل اللامركزية، وبالتالى سيكون لدى المحافظات صلاحيات واختصاصات ستمكنها من وضع خطط التنمية واستغلال مقوماتها وإمكانياتها، مما يترتب عليه تعظيم مواردها.

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ولفت "عتمان"، إلى أن قانون الإدارة المحلية لا يمكن اختزاله فقط فى انتخابات المجالس المحلية، لأن الانتخابات جزء صغير منه، ولكنه يتعلق باختيار المحافظين والأجهزة التنفيذية فى المحافظة، واختصاصاتهم، وموازنات المحافظات والوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، وغيرها من المحاور والقطاعات المتعلقة بالمحليات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحدث خلال المؤتمر السابع للشباب، منذ أيام، عن ضرورة إصدار قانون الإدارة المحليات، وإجراء انتخابات المحليات، ومن المنتظر أن يعرض مشروع قانون الإدارة المحلية للمناقشة فى مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس المقبل، حتى يتم إقراره وإصداره.