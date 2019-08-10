عصبة الأبطال الإفريقية.. الرجاء يعود بتعادل ثمين من غامبيا

عاد فريق الرجاء البيضاوي، ممثل كرة القدم المغربية في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، إلى جانب الوداد البيضاوي، عاد بتعادل ثمين من ميدان فريق بريكاما الغامبي، بنتيجة 3 أهداف لمثلها، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، بملعب “السلام” في العاصمة الغامبية، بانجول، برسم ذهاب الدور التمهيدي لعصبة الأبطال الإفريقية.

وعلى الرغم من تقدمه في النتيجة، منذ الدقيقة الثالثة، بواسطة اللاعب بدر بانون، ثم تقدمه بهدفين مقابل هدف واحد، من خطأ من الحارس الغامبي، إلا الفريق الأخضر سينهي الجولة الأولى متخلفا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد أن استقبلت شباك أنس الزنيتي هدفين متتاليين في آخر دقائق النصف الأول، بخطئين فادحين من الدفاع.

وفي الجولة الثانية، دخل الفريق المغربي ضاغطا ومسيطرا على مجريات اللعب، فأتيحت له أول الفرص الخطيرة للرجاء، بواسطة اللاعب سفيان رحيمي، في الدقيقة 49، غير أنه فشل في تحويلها إلى هدف التعادل.

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وفي الدقيقة 56، سيعود المتألق بدر بانون، إلى ارتداء قميص المهاجمين، وسيوقع هدف التعادل، من ضربة رأسية مركزة، وهو هدفه الثاني في اللقاء.

هذا الهدف، زاد من تحفيز العناصر الرجاوية، التي واصلت ضغطها على حارس فريق بريكاما يونايتد، غير أن بنحليب وراحيمي، فشلا في تحويل تمريرات محسن متولي إلى أهداف.

لتنتهي مباراة الذهاب، بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها، ويخطو الفريق المغربي خطوة مهمة في سبيل بلوغه الدور الموالي، في انتظار مباراة العودة بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.