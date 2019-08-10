فيديو: يونس الميموني
استنكرت أسرة عفيفي، أمس الجمعة، بالعرائش، ما وقع لرب أسرتها عبد السلام من اعتداء بالضرب على يد مشغله، أسفر عن إصابته بجروح خطيرة أدخلته في حالة غيبوبة بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.
وكشفت الأسرة ذاتها لـ”اليوم24″ أن الضحية يشتغل في ورش للبناء بمنطقة اكزناية في طنجة، طلب من مشغله منحه أجرته لشراء أضحية العيد، لكنه رفض ذلك، وقام بضربه بواسطة مطرقة حديدية، ما أدخله في حالة غيبوبة.
وأضافت الأسرة أنها تتوفر على دليل الاعتداء، وهو عبارة عن شريط فيديو يوثق لحظة تعرض الضحية للضرب.
وعلقت الأسرة على تعامل الأطر الطبية لمستشفى محمد الخامس مع حالة الضحية، بالقول “لم يتم تقديم العناية اللازمة له وتم تجاهله من طرف الأطباء والممرضين”.
وطالبت أسرة عفيفي، العناصر الأمنية لفتح تحقيق والكشف عن ظروف وملابسات القضية، وأن يقوم القضاء بإنزال أقصى العقوبات في حق كل من تبث تورطه في الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر طلب أجرته لشراء أضحية العيد فضربه مشغله بمطرقة حديد … قصة أب يصارع بين الحياة والموت-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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