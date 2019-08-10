عدن: القصر الرئاسي يسقط بيد القوات الموالية للإمارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيطر انفصاليّون موالون للإمارات، مساء السبت، على القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتّة للبلاد، عدن، بعد أربعة أيام من المعارك الضارية.

ورغم ذلك، قال مسؤول في قوات الحزام الأمني لوكالة فرانس برس "تسلمنا قصر المعاشيق من القوات الرئاسية بدون مواجهات"، وأكد شهود عيان أن قوات الحرس الرئاسي سلمت قصر المعاشيق بدون معارك.