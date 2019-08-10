ليفربول يسعى للتعاقد مع حارس جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ليفربول الإنجليزي يستهدف ضم حارس مرمى جديد هذا الصيف بعد تعرض حارس مرماه، أليسون بيكر، للإصابة في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي، وإمكانية غيابه لمدة تصل إلى شهرين.
ورغم غلق باب التعاقدات في إنجلترا مساء الخميس الماضي، إلا أنَّ قوانين الاتحاد الدولي "فيفا" تتيح لأي لاعب حر غير مرتبط بنادي، الانتقال لأي دوري في العالم، في أي وقت من الموسم.
وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن ليفربول يسعى لإتمام التعاقد مع الحارس أندي لونيرجان.
وتواجد لونيرجان (35 عامًا) مع بعثة ليفربول في الجولة الصيفية في الولايات المتحدة الأميركية؛ بسبب غياب أليسون بيكر عن التدريبات، لتواجده مع منتخب بلاده البرازيل في كوبا أميركا.
ومثّل لونيرجان، العديد من الأندية خلال مسيرته، مثل، بريستون نورث إند، وفولهام، زولفرهامبتون، وليدز يونايتد، وبولتون، وميدلسبره.
ويملك ليفربول حاليًا الحارس الإسباني أدريان، والذي شارك كبديل في مباراة نورويتش، بعد إصابة أليسون، وهو حارس إسباني قادم من وست هام، لتعويض رحيل البلجيكي مينيوليه.
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