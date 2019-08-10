60 مُرشّحًا خارج السباق الرئاسي بتونس... قبل أن يبدأ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنيس الجربوعي، اليوم السبت، أنّ "أكثر من 60 ملف ترشّح للانتخابات الرّئاسية المقرر تنظيمها في أيلول/ سبتمبر المقبل، سيغادرون السباق لعدم حصولهم على العدد الكافي من التزكيات المطلوبة"، في حين بلغ "العدد النهائي للمترشحين، إلى حدود غلق باب الترشح 97 شخصا".

وقال الجربوعي في تصْريحات إعلامية، إنه "بعد غلق باب الترشحات للانتخابات الرّئاسية مساء الجمعَة قامت الهيئة بدراسة الملفات، وتبين أن أكثر من 60 مترشحا سيغادرون سباق الانتخابات نظرا لعدم توفر التزكيات اللازمة والعدد قابل للارتفاع"، مشيرا إلى أن "الهيئة ستبت يومي 12 و13 آب/ أغسطس في بقية الملفات الجدية ليتم يوم 14 الإعلان عن القائمة الأوليّة المقبولة"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتنصّ قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية التّونسية أن "تتم تزكية المترشّح من 10 نواب من مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة".‎

ووفق الأجندة التي ضبطتها هيئة الانتخابات، فإن الحملة الانتخابية للرئاسية ستمتد 12 يوما، من 2 إلى 13 أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما سيكون 14 أيلول/ سبتمبر، يوم الصمت الانتخابي، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في اليوم الـ15، فيما سيُعلن عن النتائج الأولية، في يوم 17 من الشهر نفسه.