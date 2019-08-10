شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الخير تغطي عاصمة السودان والان مع التفاصيل

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة، أمطارا غزيرة غطت العديد من الأحياء السكنية، وسط مخاوف من كارثة بيئية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال هاشتاق "الخرطوم _تغرق"، صورا تظهر المنازل والطرقات الرئيسية وهي مغمورة بمياه الأمطار التي هطلت بكثافة.

وصاحب هطول الأمطار انقطاع للتيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات، في أغلب أنحاء العاصمة الخرطوم.

وقال سكان محليون إن الأمطار تسببت في انهيار منازل في عدد من الأحياء وغمرت أخرى، فيما لم تسجل أي خسائر في الأرواح.

وقال علي الطيب، من ضاحية الصالحة جنوبي العاصمة الخرطوم، إن الأمطار التي أعقبتها سيول جارفة هدمت عددا من المنازل كليا وجزئيا.

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وأشار، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، إلى أن منطقة الصالحة منخفضة بطبيعتها، وتتعرض سنويا للغرق بمياه الأمطار وتنهار منازلها.

وأفاد محمد جابر، من ضاحية الثورة أم درمان شمال العاصمة، بأن الأمطار غطت معظم المنطقة، ويواجهونصعوبات بالغة في التحرك.

وقال لـ"العين الإخبارية": "نخشى من تدهور في البيئة نسبة لرداءة منظومة الصرف الصحي في المنطقة، فنرغب في عون صحي عاجل وعمليات رش لمقاومة الحشرات والبعوض".

وقال شهود عيان إن مياه الأمطار غمرت محطات مواصلات رئيسية بالخرطوم وأم درمان، وغطت طرقا عامة مما عطل حركة السكان.

وكانت هيئة الأرصاد السودانية حذرت من أمطار غزيرة حتى منتصف أغسطس في جميع أنحاء السودان، موضحة أن "سحبا عبرت البلاد من الناحية الشرقية".

وفي كل عام تواجه عاصمة السودان صعوبات في تصريف مياه الأمطار، الأمر الذي يعزيه خبراء في تخطيط المدن إلى تآكل البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في البلاد.