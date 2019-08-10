القبض على متهمين اثنين يتاجران بالقطع الاثرية شمالي البصرة

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالقطع الاثرية شمالي محافظة البصرة. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في البصرة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على متهمين اثنين يتاجران ببيع القطع الاثرية شمالي محافظة البصرة".



وأضاف معن، أنه "تم القاء القبض على احدهم بالجرم المشهود وبحوزته تمثال بعد نصب كمين محكم وبدلالته تم القاء القبض على الآخر، وقد ضبطت القطعة الاثرية بمحضر ضبط اصولي واحالة المتهمين للقضاء".



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