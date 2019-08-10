وفد 'فيفا' الامني يوثق احداث مباراة السعودية والاردن في غرب آسيا

رياضة 2019-08-10 | 19:44 2,730 مشاهدة وثقت اللجنة الأمنية المكلفة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، بزيارة مدن اربيل وكربلاء والبصرة، الألماني هيلموت جوزيف سبان، والاردني طلال سويلمين، احداث مباراة السعودية والاردن في الجولة الاخيرة من دور المجموعات من بطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا.



وقام عضو الوفد الألماني هيلموت جوزيف سبان، بتحديد موقعه عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" في ملعب فرانسوا حريري باربيل حيث اقامة مباراة السعودية والاردن الان، مع ارفاق الصور لمنشوره. الوفد الدولي التقط العديد من الصور وهو جالس الان على مدرجات ملعب فرانسوا حريري، حيث سيوثق كل ذلك في التقرير الذي سيرفعه لـ"فيفا" وفي حال كان ايجابياً سيستضيف العراق مباريات تصفيات مونديال 2022 على ارضه.وقام عضو الوفد الألماني هيلموت جوزيف سبان، بتحديد موقعه عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" في ملعب فرانسوا حريري باربيل حيث اقامة مباراة السعودية والاردن الان، مع ارفاق الصور لمنشوره. وتشير نتيجة المباراة الى التعادل السلبي بين السعودية والاردن.وف



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