تنشر الخليج 365، صوراً لاستعدادت في العاصمة بغداد لعيد الاضحى المبارك. وقالت امانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادرنا في مختلف الدوائر البلدية قامت بتزيين وإنارة الشوارع والساحات العامة بالإضافة الى تهيئة عدد كبير من المتنزهات والحدائق لاستقبال المواطنين خلال ايّام العيد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. استعدادات في بغداد لعيد الاضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.