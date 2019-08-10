نجم النوارس الجديد يدخل القفص الذهبي

محسن انتقل حديثاً الى النوارس قادماً من القوة الجوية في صفقة تعد هي الاقوى في الميركاتو الصيفي.

وقال المتحدث باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "ادارة نادي الزوراء وزملاء اللاعبين والكادر التدريبي وجمهور، يهنئون اللاعب عماد محسن بمناسبة زواجه".



ويمر محسن بمرحلة جديدة في حياته على السمتوى المهني والشخصي، بعدما قضى اربعة سنوات مع القوة الجوية حين انتقل اليه قادماً من نادي الكرخ وبوضعه حداً للعزوبية.