اخبار العالم

نجم النوارس الجديد يدخل القفص الذهبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-08-10 | 19:06

نجم النوارس الجديد يدخل القفص الذهبي

1,171 مشاهدة

هنأ نادي الزوراء، لاعبه الجديد عماد محسن، بمناسبة زواجه ودخوله القفص الذهبي.
محسن انتقل حديثاً الى النوارس قادماً من القوة الجوية في صفقة تعد هي الاقوى في الميركاتو الصيفي.

وقال المتحدث باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "ادارة نادي الزوراء وزملاء اللاعبين والكادر التدريبي وجمهور، يهنئون اللاعب عماد محسن بمناسبة زواجه".


ويمر محسن بمرحلة جديدة في حياته على السمتوى المهني والشخصي، بعدما قضى اربعة سنوات مع القوة الجوية حين انتقل اليه قادماً من نادي الكرخ وبوضعه حداً للعزوبية.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم النوارس الجديد يدخل القفص الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا