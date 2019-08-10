مسلحون يقتحمون منزلا شمالي بغداد ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

افاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن مسلحين اقتحموا منزلا شمالي بغداد وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، اليوم، على اقتحام منزل ضمن حي سومر منطقة الشعب شمالي بغداد، وقاموا بسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها، ولاذوا بالفرار".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش عن المسلحين".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش عن المسلحين".
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