مسلحون يقتحمون منزلا شمالي بغداد ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، اليوم، على اقتحام منزل ضمن حي سومر منطقة الشعب شمالي بغداد، وقاموا بسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها، ولاذوا بالفرار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش عن المسلحين".

