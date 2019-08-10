اجرام بغداد تعلن اعتقال شبكة تمارس الاتجار بالنساء والسمسرة والدعارة

اعلنت مديرية اجرام بغداد، السبت، عن اعتقال شبكة تمارس اعمال الاتجار بالنساء والسمسرة والدعارة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مكتب الدورة لمكافحة الاجرام تلقي القبض على شبكة تتكون من (٨) متهمين من بينهم متهمات تمارس اعمال الاتجار بالنساء والسمسرة والدعارة في احدى الدور بمنطقة الدورة".

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وأضاف البيان أنه "تم التحقيق معهم واعترفوا وعرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٦ من قانون الاتجار بالبشر)".

ولفت البيان الى أن "مفارز مكتب الغزالية لمكافحة الاجرام القت القبض على (عصابة) لقيامهم بالنصب الاحتيال على المواطنين من خلال ادعائهم بانهم منظمة انسانية وطباعتهم لكارتات باسم إحدى منظمات الايتام لغرض جمع الاموال من المواطنين تم التحقيق معهم واعترفوا صراحة"، مشيراً الى أن "مفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد، تلقي القبض على (عصابة) لقيامها بعدة عمليات سرقة للعجلات وبحوزتهم ادوات فتح العجلة".