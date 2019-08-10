امانة بغداد يضم حارس مرمى الزوراء

رياضة 2019-08-10 | 18:39 782 مشاهدة اعلن نادي امانة بغداد، ضم حارس مرمى نادي الزوراء، علاء كاطع للدفاع عن الوانه الموسم المقبل. وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن "الحارس علاء كاطع انضم رسمياً إلى صفوف امانة بغداد قادما من الزوراء". يذكر ان كاطع لعب في صفوف النوارس للفترة من 2015 وحتى 2019.



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