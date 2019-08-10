الان تتابع مصادر حكومية يمنية: قصر المعاشيق في عدن لم يسقط وهو تحت سيطرة القوات الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 26 دقيقة - 8:57 م, 10 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 قالت مصادر حكومية يمنية، إت قصر المعاشيق في عدن لم يسقط وهو تحت سيطرة القوات الحكومية، وفقا لقناة العربية.

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