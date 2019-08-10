محافظة الإسكندرية تحذر من "شاطئ الموت" في العيد

مصراوي حذرت محافظة الإسكندرية، المواطنين وزوار الإسكندرية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من نزول شاطئ النخيل الشهير بـ"شاطئ الموت"، نظرًا لخطورته وتكرار حالات الغرق فيه. وعرف شاطئ النخيل، التابع لمدينة 6 أكتوبر غربي الإسكندرية، باسم "شاطئ الموت" لتكرار...

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