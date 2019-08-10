افاد مراسل ​النشرة​ في زحلة، ان عناصر من ​الدفاع المدني​، تمكنوا في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم ، من انقاذ عائلة مؤلفة من ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال احتجزوا جميعا داخل المصعد الكهربائي المؤدي الى تمثال ​سيدة زحلة والبقاع​ ، وذلك حين كانوا قد بلغوا الطابق الثاني عشر، نتيجة عطل طارئ أدى إلى توقف المصعد. وقد سارع العناصر لاخراج أفراد الأسرة والتأكد من أنهم بحال جيدة ليتابعوا زيارتهم للمقام المقدس.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انقاذ ثمانية أشخاص علقوا بالمصعد الكهربائي لتمثال سيدة زحلة والبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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