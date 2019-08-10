جمالي اطلعت على تنفيذ مشروع إشارات السير عند مستديرتي النيني والبحصاص

جالت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​، على مستديرتي النيني و​البحصاص​ للاطلاع على مشروع اشارات السير، برفقة المهندس هاني ناغي الذي عرض لها أبرز ملاحظاته على المشروع وطريقة تنفيذه.

وناشدت جمالي رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​ بـ"وقف هذه المهزلة"، قائلة "إن الاذلال الذي يتعرض له المواطنون كل يوم، نتيجة سوء تنفيذ مشروع وضع اشارات السير إن كان في البحصاص أو حتى عند مستديرة ​مستشفى النيني​، يجب ان يوضع له حد فورا ودون أي ابطاء، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذا التقصير الفاضح الذي يظهر بشكل واضح على أرض الواقع. ولن نقبل بعد اليوم ان تتحول مشاريع طرابلس الحيوية إلى مصيدة لأهلها وزائريها نتيجة اهمال وجشع المشرفين عليها".

وسألت "إن كنا نشهد شدة المعاناة وزحمة السير في هذه الفترة الزمنية التي يقصد فيها أبناء المدينة المصايف بحرا وجبلا، فكيف سيكون الوضع حين عودتهم إلى منازلهم بالتزامن مع فتح أبواب ​المدارس​ و​الجامعات​؟"، مشيرةً إلى أن "الناس لم تعد تطيق هذا الوضع، ونحن من جهتنا ك​ممثلين​ عنهم لن نبقى مكتوفي الأيدي وسنرفع الصوت عاليا عند كل مطلب حق ومظلومية تتعرض لها طرابلس، خصوصا على صعيد مشاريعها الانمائية".