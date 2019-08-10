داوود: صنفنا مدرسة بطرس البستاني مبنى تراثيا لمنع هدمه

لفت وزير الثقافة ​محمد داوود​ الى "ان في عز الفتنة في لبنان في العام 1860 افتتحت مدرسة ​بطرس البستاني​ في ​زقاق البلاط​ في بيروت، ونحن اليوم قررنا المحافظة على المبنى فصنفناه تراثيا لمنع هدمه بالتعاون مع النائب ​فريد البستاني​"، كاشفا في حديث تلفزيوني "ان نخطط ان نحوّل مبنى مدرسة بطرس البستاني بعد ترميمه الى مقر ل​وزارة الثقافة​، في خطوة ستكرّس ارثنا الوطني".

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