LBC: سجال وقع بين الحريري وأبو فاعور حول اجازات العمل للفسطينيين خلال جلسة الحكومة

علمت قناة الـ"LBC" أن "سجالا وقع بين رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ووزير ​الصناعة​ أبو فاعور حول اجازات العمل للفسطينيين خلال ​جلسة الحكومة​ اليوم التي عقجت في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من جهة وبين وزراء "​القوات اللبنانية​" من جهة ثانية بعدما طالب وزير الجولة لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ بوقف اجراء وزير العمل ​كميل أبو سليمان​".

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